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15 марта, 10:24

Талалаев оценил игру «Зенита» и «Динамо» в матче Кубка России

Виктория Кравченко
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«Зенит» — «Динамо»
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев поделился мнением о матче FONBET Кубка России между «Зенитом» и «Динамо».

— Игра была обоюдоострая, но «Зенит» свои атаки доводил до входа в штрафную и удара по воротам, а «Динамо» — до ударов мимо ворот. В этом принципиальная разница.

— У вас нет предпочтений сыграть, условно, с «Динамо» [в следующем раунде]?

— Нет. Я увидел «Динамо» без Карраскаля. Могу сказать, что это грозная сила, «Зенит» во втором тайме это почувствовал. Хотя, мне кажется, «Зенит» не играл на свои 100 процентов во втором тайме, — цитирует Талалаева Metaratings.ru.

По сумме двух матчей «Знгит» вышел в полуфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России. «Динамо» продолжит выступления в турнире в Пути регионов.

Источник: https://metaratings.ru/news/talalaev-dinamo-groznaya-sila-zenit-eto-pochuvstvoval-343858/
Андрей Талалаев
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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