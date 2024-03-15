Талалаев оценил игру «Зенита» и «Динамо» в матче Кубка России

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев поделился мнением о матче FONBET Кубка России между «Зенитом» и «Динамо».

— Игра была обоюдоострая, но «Зенит» свои атаки доводил до входа в штрафную и удара по воротам, а «Динамо» — до ударов мимо ворот. В этом принципиальная разница.

— У вас нет предпочтений сыграть, условно, с «Динамо» [в следующем раунде]?

— Нет. Я увидел «Динамо» без Карраскаля. Могу сказать, что это грозная сила, «Зенит» во втором тайме это почувствовал. Хотя, мне кажется, «Зенит» не играл на свои 100 процентов во втором тайме, — цитирует Талалаева Metaratings.ru.

По сумме двух матчей «Знгит» вышел в полуфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России. «Динамо» продолжит выступления в турнире в Пути регионов.