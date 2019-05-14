Старт финалу Кубка дадут с Международной космической станции

Российский футбольный союз (РФС) при поддержке правительства Самарской области готовит шоу-программу в преддверии финального матча Олимп Кубка России-2018/19. Игра пройдет 22 мая.

Как сообщает пресс-служба РФС, хедлайнером концертной программы станет многократный обладатель музыкальной премии "Золотой граммофон" группа "Градусы", а на футбольной площадке перед стадионом болельщики смогут помериться силами с Андреем Тихоновым, Алексеем Смертиным, Андреем Карякой и другими звездами российского футбола. Старт матчу будет дан с Международной космической станции самарским космонавтом Олегом Кононенко.

За два часа до начала матча, в 17:30, для болельщиков будут организованы тематические фан-зоны клубов-финалистов, флешмоб с приготовлением четырехметровой футбольной пиццы, киберзона, детский городок, экспозиция с историей Кубка СССР и России, барбершоп, школа букмекера с популярным спортивным комментатором Георгием Черданцевым и многое другое.

При этом праздничные активности не ограничатся стадионом. 19 мая кубок будет выставлен на городской набережной, где состоится спортивный фестиваль, в рамках которого любительские команды смогут побороться за право стать гостями финала Кубка России, посетить раздевалки, выйти на футбольное поле и встретиться с участниками матча. Также в детских конкурсах будет разыгран шанс вывести на поле футболистов.

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