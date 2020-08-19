Станислав Черчесов-младший отбил три пенальти и вывел «Олимп-Долгопрудный» в 1/64 финала Кубка России
21:25
«Олимп-Долгопрудный» обыграл «Луки-Энергию» в матче 1/128 финала Кубка России. Основное время завершилось вничью — 1:1, подмосковный клуб победил в серии послематчевых пенальти.
Главным героем серии стал вратарь «Олимп-Долгопрудного» Станислав Черчесов-младший, сын главного тренера сборной России Станислава Черчесова. 25-летний голкипер отразил три 11-метровых удара в серии и принес команде победу — 5:4.
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