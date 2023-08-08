«Спартак» — «Пари НН»: гости забили с пенальти после отмененного гола в свои ворота

«Пари НН» повел в счете в матче со «Спартаком» в групповом турнире Пути РПЛ FONBET Кубка России — 4:3.

Красно-белые забили четвертый гол на 53-й минуте благодаря точному удару Антона Зиньковского. После этого главный арбитр Сергей Цыганок отменил взятие ворот и назначил пенальти в ворота «Спартака» за игру рукой защитника Даниила Хлусевича.

Форвард «Пари НН» Тимур Сулейманов точным ударом с точки вывел гостей вперед.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.