В среду, 2 марта, «Спартак» на своем поле примет «Кубань» в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России. Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

В последний раз команды встречались как раз в рамках Кубка: в 2017 году красно-белые обыграли краснодарцев 2:0 на стадии 1/16 финала.

Следить за матчем «Спартак» — «Кубань» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.