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Сегодня, 18:45

«Спартак» — «Кубань»: где смотреть и во сколько начало трансляции матча БЕТСИТИ Кубка России

Матч «Спартак» — «Кубань» в 1/8 финала Кубка России начнется в 20.00
Сергей Ревенко
Корреспондент
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В среду, 2 марта, «Спартак» на своем поле примет «Кубань» в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России. Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

В последний раз команды встречались как раз в рамках Кубка: в 2017 году красно-белые обыграли краснодарцев 2:0 на стадии 1/16 финала.

Следить за матчем «Спартак» — «Кубань» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/8 финала
02 мар, 20:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Кубань

Футбол
ФК Кубань
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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