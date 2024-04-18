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Сегодня, 08:28

Салихова назвала игру «Зенита» против «Спартака» скучной

Виктория Кравченко
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Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, Зарема Салихова, прокомментировала игру «Зенита» и идею клуба организовать фестиваль шашлыка перед ответным матчем FONBET Кубка России с красно-белыми (0:0).

«Очень скучный матч, «Зенит» грозился жарить мясо, а получилось овощи рататуй. Обидно не выигрывать у такого слабого за все годы «Зенита», — сказала Салихова Metaratings.ru.

По итогам двух матчей в финал верхней части турнирной сетки прошел «Зенит». «Спартак» продолжит борьбу за Кубок России в Пути регионов.

Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
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