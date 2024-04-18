Игнатов о ничьей с «Зенитом»: «В первом тайме «Спартак» чуть-чуть просел, но затем мы перехватили инициативу»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов прокомментировал «СЭ» ничью красно-белых с «Зенитом» (0:0) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Два раза в этом сезоне приезжали в Петербург, оба раза сыграли 0:0. Случайность или закономерность?

— Считаю, что получились разные игры. Сегодня мы создали не так много моментов, у «Зенита» где-то три хороших подхода было. Игра была больше в центре поля, перекатывали друг друга. В первом тайме мы чуть-чуть просели, но затем перехватили инициативу и поддавили, но просто не создали своего момента.

—Почему не удалось забить «Зениту»?

— Не знаю, но будем разбирать игру в ближайшие дни. Впереди у нас тяжелый выезд к «Ростову», надо там брать три очка, — сказал Игнатов «СЭ».

«Зенит» обыграл «Спартак» по сумме двух матчей со счетом 2:1. Команда Сергея Семака вышла в финал Пути РПЛ и встретится с ЦСКА.

«Спартак», который провел первую встречу после отставки Гильермо Абаскаля, сыграет во втором этапе Пути регионов против «Динамо».