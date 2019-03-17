Павел Погребняк: "У "Урала" есть все, чтобы взять Кубок"

Форвард "Урала" Павел Погребняк уверен, что его команда может выиграть Олимп-Кубок России. Он вспомнил о том, как он уже выигрывал этот трофей в составе "Тосно".

- До этого момента Кубок России я еще не брал за свою футбольную карьеру и, переходя в "Тосно", для меня это было основным моментом: то, что мы еще в Кубке России и у нас есть шансы. Почему бы не повторить тот успех с новой командой, с "Уралом"? У нас все для этого имеется, - цитирует футболиста "Комсомольская правда". - Надо мечтать, ставить амбициозные планы и добиваться целей. Делать большее. Мы верим в себя, верим в каждого из нас. До "должников" в лице "Локомотива" мы должны добраться!

В 1/2 финала Олимп-Кубка России "Урал" сыграет с "Арсеналом". Первый матч состоится 4 апреля, второй - 25 апреля. В другом полуфинале будут играть "Ростов" и "Локомотив".