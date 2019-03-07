Парфенов vs "Спартак": только одно поражение в шести матчах

В четверг Дмитрий Парфенов, выступавший за "Спартак" с 1998 по 2005 год, в шестой раз в карьере встретился с красно-белыми в качестве тренера.
Во главе "Урала" он добился двух побед (дома и на выезде) и ничьей в Москве. С "Тосно" 44-летний специалист прошел свой бывший клуб по пенальти в Кубке России-2017/18 и набрал одно очко в двух встречах РПЛ. (Кирилл Бурдаков)
Матчи команд Парфенова против "Спартака"
|
Дата
|
Турнир
|
Стадия
|
Команда
|
Город
|
Счет
|
17.09.2017
|
ЧР
|
-
|
Тосно
|
Санкт-Петербург
|
2:2
|
31.03.2018
|
ЧР
|
-
|
Тосно
|
Москва
|
1:2
|
18.04.2018
|
КР
|
1/2 финала
|
Тосно
|
Москва
|
1:1 (пен. – 5:4)
|
04.11.2018
|
ЧР
|
-
|
Урал
|
Москва
|
2:1
|
05.12.2018
|
КР
|
1/4 финала
|
Урал
|
Москва
|
1:1
|
07.03.2018
|
КР
|
1/4 финала
|
Урал
|
Екатеринбург
|
1:0
+2=3-1, мячи 8-7.
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