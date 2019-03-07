Парфенов vs "Спартак": только одно поражение в шести матчах

В четверг Дмитрий Парфенов, выступавший за "Спартак" с 1998 по 2005 год, в шестой раз в карьере встретился с красно-белыми в качестве тренера.

Во главе "Урала" он добился двух побед (дома и на выезде) и ничьей в Москве. С "Тосно" 44-летний специалист прошел свой бывший клуб по пенальти в Кубке России-2017/18 и набрал одно очко в двух встречах РПЛ. (Кирилл Бурдаков)

Матчи команд Парфенова против "Спартака"

Дата Турнир Стадия Команда Город Счет 17.09.2017 ЧР - Тосно Санкт-Петербург 2:2 31.03.2018 ЧР - Тосно Москва 1:2 18.04.2018 КР 1/2 финала Тосно Москва 1:1 (пен. – 5:4) 04.11.2018 ЧР - Урал Москва 2:1 05.12.2018 КР 1/4 финала Урал Москва 1:1 07.03.2018 КР 1/4 финала Урал Екатеринбург 1:0