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Парфенов vs "Спартак": только одно поражение в шести матчах

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В четверг Дмитрий Парфенов, выступавший за "Спартак" с 1998 по 2005 год, в шестой раз в карьере встретился с красно-белыми в качестве тренера.

Во главе "Урала" он добился двух побед (дома и на выезде) и ничьей в Москве. С "Тосно" 44-летний специалист прошел свой бывший клуб по пенальти в Кубке России-2017/18 и набрал одно очко в двух встречах РПЛ. (Кирилл Бурдаков)

Матчи команд Парфенова против "Спартака"

Дата
Турнир
Стадия
Команда
Город
Счет
17.09.2017
ЧР
-
Тосно
Санкт-Петербург
2:2
31.03.2018
ЧР
-
Тосно
Москва
1:2
18.04.2018
КР
1/2 финала
Тосно
Москва
1:1 (пен. – 5:4)
04.11.2018
ЧР
-
Урал
Москва
2:1
05.12.2018
КР
1/4 финала
Урал
Москва
1:1
07.03.2018
КР
1/4 финала
Урал
Екатеринбург
1:0

+2=3-1, мячи 8-7.
 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rus_cup/

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