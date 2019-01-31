Парфенов - о переносе матча со "Спартаком"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов выразил свое отношение к переносу ответного матча 1/4 финала Кубка России со "Спартаком". Встреча пройдет 7 марта.

Напомним, что первая встреча четвертьфинала "Спартак" – "Урал" закончилась ничьей (1:1).

– Играть в конце февраля или в начале марта – без разницы, - цитирует Парфенова oblgazeta.ru. - Единственное, что когда ты планируешь сборы и узнаешь, что будет еще один сбор из-за того, что кубковую игру перенесли, – это не очень хорошо. Вы скажите нам это заранее. Мы изначально планировали подготовку к 24 февраля, проходит три дня сборов, и все сдвигается. Это, конечно, вопрос к организации, который стоит постоянно. Мы ведь об этом переносе еще в ноябре говорили, а дотянули все в итоге до января.