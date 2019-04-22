Отман Эль-Кабир: "Выход в Лигу Европы стал бы историческим для клуба и города"

Полузащитник "Урала" Отман Эль-Кабир считает, что у команды есть все шансы на борьбу за выход в Лигу Европы, информирует Областная газета.

В полуфинале Олимп-Кубка России "Урал" встречается с "Арсеналом"​ (первый матч – 1:0). Ответная встреча пройдет 15 мая. Победитель Кубка России получает путевку в ЛЕ.

– Рано еще говорить о Лиге Европы – мы играем в полуфинале. Да, в первом матче мы добились хорошего результата в домашней встрече, победив 1:0, но впереди еще ответная игра. И мы фокусируемся на ней. Но победа в Кубке и выход в Лигу Европы стали бы историческими для клуба и города. Убежден, что у нас есть все возможности и шансы бороться на групповой стадии Лиги Европы. Понятно, что между чемпионатом России и Еврокубками разница есть. У нас в чемпионате больше акцент делается на борьбу и на оборону. Ну, а в Лиге Европы команды показывают более атакующий футбол, и нам придётся перестраиваться. Но это был бы очень большой опыт для нас. Однако зачем загадывать? Команда должна быть сфокусирована на следующей игре, – приводит слова Кабира Областная газета.

Все о Кубке России – здесь