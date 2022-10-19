Общий объем призовых Кубка России-2022/23 увеличился в 10,5 раз по сравнению с прошлым сезоном

Общий объем призовых Кубка России-2022/23 увеличился в 10,5 раза по сравнению с прошлым сезоном, сообщает Metaratings.ru.

Издание, основываясь на документах и подсчетах, провело исследование выплат российским клубам за участие в Кубке России в этом сезоне. Общий объем призовых в пути РПЛ, плей-офф и Суперфинале составит 1,513 миллиарда рублей. Из них 908 миллионов получат 16 клубов элиты за групповой этап турнира.

Сообщается, что выплаты клубам в пути регионов составят 102 миллиона рублей. Общие призовые всех участников Кубка России составят 1,615 миллиарда рублей.

Отмечается, что это в 10,5 раза больше, чем призовой фонд Кубка России сезона-2021/22. В прошлом сезоне участники турнира получили от организаторов 153 миллиона рублей.

В сезоне-2022/23 турнир впервые проходит с использованием системы double elimination. Кубок России разбит на два пути — РПЛ и регионов.

Финал турнира пройдет в июне 2023 года в «Лужниках».