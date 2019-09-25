Эмоциональная перепалка фанатов «Динамо» и Шунина после вылета из Кубка России. Видео
14:54
Вратарь «Динамо» Антон Шунин после матча 1/16 финала Кубка России против «Луча» (0:1) подошел к трибунам для общения с фанатами. Оно прошло на повышенных тонах с использованием нецензурной лексики.
Бело-голубые не могут выиграть уже пятый матч подряд (3 ничьи и 2 поражения). В последних 12 играх одержано всего две победы. Команда занимает 11-е место в чемпионате России.
Общение фанатов Динамо с Шуниным после проигрыша Лучу в Кубке России pic.twitter.com/Uxa07F2FRa— Никита Камышев (@SkifFc) September 25, 2019
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Материалы сюжета: 1/16 финала Кубка. Все матчи — 25 сентября