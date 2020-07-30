«Не выходите в еврокубки, играйте в Кубке России». Евсеев недоволен реформой турнира
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением об обновленном Кубке России. Участники еврокубков начнут турнир с 1/8 финала, а остальные команды РПЛ перед этим сыграют на групповом этапе с командами ФНЛ и ПФЛ.
— Я не знаю про Кубок России, что-то даже непонятное тренеру соорудили, — приводит слова Евсеева Rusfootball. — Когда придет время, тогда и будем к нему возвращаться.
— Там участники еврокубков стартуют этапом позже.
— А другие команды что? Почему мы в разных условиях? У меня негативное отношение к этому. Не понимаю, почему идет разделение. Они говорят, что в еврокубках играют? Тогда не выходите в еврокубки, играйте в Кубке России.
Дополнительная информация:
https://www.rusfootball.info/pliga/1146617735-evseev-pro-obnovlennyy-kubok-rossii-pochemu-my-v-raznyh-usloviyah-u-menya-negativnoe-otnoshenie-k-etomu.html