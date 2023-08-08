Нападающий «Рубина» Уридия: «Надо исправить ситуацию, давно не выигрывали»

Нападающий «Рубина» Мераби Уридия прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:1) в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Надо исправить ситуацию, давно не выигрывали. Думаю, все решим. Конечно, мы расстроены, что у нас серия без побед. Но будем исправляться. Сейчас у нас невезение. Голы придут и победы тоже.

«Локомотив» набрал 6 очков и возглавил группу B, «Рубин» с двумя поражениями замыкает турнирную таблицу.

В следующем кубковом матче «железнодорожники» на выезде сыграют с «Ростовом» 30 августа, «Рубин» дома примет «Урал» 29-го числа.