Мурад Мусаев: "Матч следовало перенести"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев на пресс-конференции после ответного четвертьфинального матча Кубка России с "Ростовом" (0:1) заявил, что его команде помешал несостоявшийся перенос этой игры на другой день.



- Этой игре предшествовали споры из-за возможного переноса матча. Как все это сказалось на игре?

- Это тоже сказалось. Когда выдаешь такой энергозатратный матч, как с "Байером", потом летишь 4 часа домой, через день едешь в Ростов - это сказывается. Я до сих пор не понимаю, почему не перенесли матч. "Ростов" утверждает, что предлагал перенос в ноябре.

Но тогда в календаре на февраль еще были полуфиналы и переносить было некуда - потому в ноябре и не было разговоров о переносе этой игры. А в январе полуфиналы перенесли - ну так сложилось, что появилась возможность сдвинуть и эту игру. Если говорить о зрителях, то Кубок - это вообще турнир по будням, Кубок почти никогда не играют в выходные. Мне непонятна такая принципиальная позиция "Ростова". Мы соседи и занимаемся одним делом. Ну, видимо, все для победы. Поздравляю, вы победили. (Юрий Плохотниченко)