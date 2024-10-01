Матч Кубка России между «Динамо» и «Спартаком» начнется с минуты молчания в память о Добрынине

В пресс-службе московского «Динамо» заявили, что встреча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России со «Спартаком» начнется с минуты молчания в память о Вячеславе Добрынине.

Певец и композитор скончался 1 октября в возрасте 78 лет. Народный артист России был болельщиком бело-голубых и неоднократно присутствовал на их матчах.

«С РФС согласовано проведение минуты молчания в память о народном артисте России, нашем прославленном болельщике Вячеславе Добрынине на матче со «Спартаком», — цитирует клубную пресс-службу ТАСС.

Матч пройдет 2 октября на «ВТБ Арене», начало — в 19:00 по московскому времени.