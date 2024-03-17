Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Статьи Фото Видео Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

17 марта, 10:04

Масалитин считает, что матчи против в Кубке России ЦСКА будут принципиальными для Игнашевича

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на итоги жеребьевки полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Жеребьевка прошла 15 марта. ЦСКА в полуфинале сыграет против «Балтики»

«Нельзя говорить, что ЦСКА повезло. «Балтика» будет биться до конца, а для Игнашевича эти матчи будут принципиальными, его подопечные отдадут все силы ради победы. Какую стратегию стоит применить ЦСКА? Играть на победу в первом матче и не надеяться на ничью», — приводит слова Масалитина «РБ Спорт».

Первый матч между армейцами и калининградцами пройдет в Калининграде 3 апреля. Ответная игра состоится 17 апреля в Москве.

В другом полуфинале Пути РПЛ встретятся «Спартак» и «Зенит».

Источник: «РБ Спорт»
Валерий Масалитин
Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
3
2
Читайте также
Сербские болельщики рассказали, что думают о матче со сборной России
МОК не будет требовать от россиян подписать декларацию с осуждением СВО
Платежи в юанях из России перестали принимать в китайских Ping An Bank и Bank of Ningbo
Арина Соболенко бросила тренера Кольцова перед его смертью. Похоронами занимается бывшая жена, от которой он ушел к звезде мирового тенниса
Удар РСЗО «Смерч» уничтожил артрасчет ВСУ на границе с Белгородской областью
Уголовные дела возбуждены по факту обнаружения в Новой Москве тел новорожденных
Популярное видео
«Локомотив» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Волгарь» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Зиньковский: «Победа над «Оренбургом» в Кубке России осчастливила «Спартак»

В РФС рассказали, какие страны интересуются возможностью вещания матчей Кубка России
Новости
RSS RSS
Все новости