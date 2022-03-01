Во вторник, 1 марта, московское «Динамо» примет «Нижний Новгород» в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.

Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 20.00 по московскому времени.

На пути к этой стадии москвичи заняли первое место в группе 11, нижегородцы стали первыми в группе 4.

Следить за матчем «Динамо» — «Нижний Новгород» можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте matchtv.ru.