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Сегодня, 19:00

«Динамо» — «Нижний Новгород»: прямая трансляция матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России

Прямая трансляция матча 1/8 финала Кубка России «Динамо» — «Нижний Новгород»
Стадион «ВТБ Арена».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Во вторник, 1 марта, московское «Динамо» примет «Нижний Новгород» в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.

Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 20.00 по московскому времени.

На пути к этой стадии москвичи заняли первое место в группе 11, нижегородцы стали первыми в группе 4.

Следить за матчем «Динамо» — «Нижний Новгород» можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте matchtv.ru.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/8 финала
01 мар, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Нижний Новгород

Бетсити Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Нижний Новгород
1
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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