Перед матчем «Динамо» — «Нижний Новгород» была объявлена эвакуация в ТЦ на стадионе

Перед матчем 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России между «Динамо» и «Нижним Новгородом» 1 февраля службе безопасности поступил звонок о наличии взрывчатых веществ в торговом центре, который примыкает к стадиону московского клуба.

Посетители торгового центра были эвакуированы. Спустя некоторое время людей вновь начали пускать в здание.

Данная ситуация не помешает проведению футбольного матча. Сирена выключилась в 18.25 (мск), болельщиков запускают на арену.