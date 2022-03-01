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Сегодня, 19:15

Перед матчем «Динамо» — «Нижний Новгород» была объявлена эвакуация в ТЦ на стадионе

Отдел футбола «СЭ»
Перед матчем «Динамо» — «Нижний Новгород» была объявлена эвакуация в торговом центре на стадионе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Перед матчем 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России между «Динамо» и «Нижним Новгородом» 1 февраля службе безопасности поступил звонок о наличии взрывчатых веществ в торговом центре, который примыкает к стадиону московского клуба.

Посетители торгового центра были эвакуированы. Спустя некоторое время людей вновь начали пускать в здание.

Данная ситуация не помешает проведению футбольного матча. Сирена выключилась в 18.25 (мск), болельщиков запускают на арену.

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