Карпукас ответил Баринову на слова о переходе в «Зенит»: «Еще пока «Локомотив»

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов и хавбек «Локомотива» Артем Карпукас пообщались перед матчем пути РПЛ FONBET Кубка России. Видео встречи опубликовала пресс-служба турнира.

Экс-капитан железнодорожников Баринов в шутку анонсировал переход бывшего одноклубника в «Зенит». В конце июля появилась информация, что клуб из Санкт-Петербурга готов заплатить за Карпукаса 6 миллионов евро, а еще 1 миллион — в виде бонусов.

Баринов (в сторону Карпукаса): — «Зенит» Санкт-Петербург».

Карпукас: — Еще пока «Локомотив» Москва.

Баринов: — Артем Карпукас. Привет, братик. Ну не снимайте нас, он в «Зенит» переходит.

Карпукас: — Сейчас выложат, как будто это правда.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — ЦСКА.