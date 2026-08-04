Карпукас ответил Баринову на слова о переходе в «Зенит»: «Еще пока «Локомотив»
Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов и хавбек «Локомотива» Артем Карпукас пообщались перед матчем пути РПЛ FONBET Кубка России. Видео встречи опубликовала пресс-служба турнира.
Экс-капитан железнодорожников Баринов в шутку анонсировал переход бывшего одноклубника в «Зенит». В конце июля появилась информация, что клуб из Санкт-Петербурга готов заплатить за Карпукаса 6 миллионов евро, а еще 1 миллион — в виде бонусов.
Баринов (в сторону Карпукаса): — «Зенит» Санкт-Петербург».
Карпукас: — Еще пока «Локомотив» Москва.
Баринов: — Артем Карпукас. Привет, братик. Ну не снимайте нас, он в «Зенит» переходит.
Карпукас: — Сейчас выложат, как будто это правда.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — ЦСКА.
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