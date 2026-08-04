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Сегодня, 19:42

Карпукас ответил Баринову на слова о переходе в «Зенит»: «Еще пока «Локомотив»

Дмитрий Баринов (№ 6) и Артем Карпукас.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов и хавбек «Локомотива» Артем Карпукас пообщались перед матчем пути РПЛ FONBET Кубка России. Видео встречи опубликовала пресс-служба турнира.

Экс-капитан железнодорожников Баринов в шутку анонсировал переход бывшего одноклубника в «Зенит». В конце июля появилась информация, что клуб из Санкт-Петербурга готов заплатить за Карпукаса 6 миллионов евро, а еще 1 миллион — в виде бонусов.

Баринов (в сторону Карпукаса): — «Зенит» Санкт-Петербург».

Карпукас: — Еще пока «Локомотив» Москва.

Баринов: — Артем Карпукас. Привет, братик. Ну не снимайте нас, он в «Зенит» переходит.

Карпукас: — Сейчас выложат, как будто это правда.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — ЦСКА.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
04 августа, 20:45. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
ЦСКА

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Артем Карпукас
Дмитрий Баринов
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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