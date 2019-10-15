«КАМАЗ» извинился перед болельщиками «Спартака» и устранил нарушения, установленные РФС

Генеральный директор «КАМАЗа» Айнур Миннеханов принес извинения РФС и болельщикам московского «Спартака», пострадавшим во время матча 1/16 финала Олимп-Кубка России в Набережных Челнах, а также сообщил об устранении нарушений, выявленных после дополнительной проверки комиссии РФС по сертификации стадионов.

Перед игрой «КАМАЗ» — «Спартак» стюарды заперли болельщиков гостей на ключ клетки. Челнинцы были оштрафованы на 100 тысяч рублей и следующую игру Кубка проведут на нейтральном стадионе.

— Хочу принести извинения Российскому футбольному союзу и всем болельщикам, которые пострадали в результате допущенных нарушений, — сказал Миннеханов. — Нами были оперативно устранены замечания полиции и комиссии РФС по сертификации стадионов, полученные по итогам матча. В частности, были установлены ограждения на фанатских секторах с достаточным количеством эвакуационных выходов, убраны замки на выходах, проведен монтаж стационарного контрольно-пропускного пункта. В ближайшее время комиссия РФС совместно с полицией проведет инспекцию по проверке устраненных замечаний. Надеюсь, что действие сертификата соответствия будет возобновлено, и следующий матч «КАМАЗ» сможет сыграть на своем стадионе. (Александр Рогулев)