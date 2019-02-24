22:57 | Футбол — Олимп - Кубок России

Ивелин Попов: "Все, что попросил Карпин – я выполнил"

Обсудить
0

Полузащитник "Ростова" Ивелин Попов прокомментировал клубной пресс-службе результат ответного четвертьфинального матча в рамках Олимп-Кубка России с "Краснодаром" (1:0), сообщает официальный сайт желто-синих.

– Отличные впечатления от матча. Моя игра? Я вышел на замену и помог команде выйти в полуфинал.

– О чем вас попросил Валерий Карпин перед выходом на замену?

– Все, что он попросил – я выполнил (смеется).

– Что можете сказать о вашем забитом голе?

– "Краснодар" стал больше атаковать, а мы хорошо прессинговали. Сделали хороший подбор у нашей штрафной, убежали в быструю атаку и забили.

– В какой-то момент показалось, что вы затянули с ударом…

– Футболисты тем и интересны, что принимают такие решения. Я не вижу в этом проблемы.

– Как вам погода?

– Когда выигрываешь, всегда тепло. Не обращал внимания на мороз.

– Болельщики "Ростова" удивили?

– Я и до сегодняшнего дня знал, что они супер. Спасибо им за то, что пришли на стадион в такую погоду, – цитирует Попова пресс-служба "Ростова".

Все об Олимп-Кубке России – здесь

Ростов - Краснодар

 

Загрузка...
Материалы других СМИ