Ивелин Попов: "Все, что попросил Карпин – я выполнил"

Полузащитник "Ростова" Ивелин Попов прокомментировал клубной пресс-службе результат ответного четвертьфинального матча в рамках Олимп-Кубка России с "Краснодаром" (1:0), сообщает официальный сайт желто-синих.
– Отличные впечатления от матча. Моя игра? Я вышел на замену и помог команде выйти в полуфинал.
– О чем вас попросил Валерий Карпин перед выходом на замену?
– Все, что он попросил – я выполнил (смеется).
– Что можете сказать о вашем забитом голе?
– "Краснодар" стал больше атаковать, а мы хорошо прессинговали. Сделали хороший подбор у нашей штрафной, убежали в быструю атаку и забили.
– В какой-то момент показалось, что вы затянули с ударом…
– Футболисты тем и интересны, что принимают такие решения. Я не вижу в этом проблемы.
– Как вам погода?
– Когда выигрываешь, всегда тепло. Не обращал внимания на мороз.
– Болельщики "Ростова" удивили?
– Я и до сегодняшнего дня знал, что они супер. Спасибо им за то, что пришли на стадион в такую погоду, – цитирует Попова пресс-служба "Ростова".
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