Ивелин Попов: "Все, что попросил Карпин – я выполнил"

Полузащитник "Ростова" Ивелин Попов прокомментировал клубной пресс-службе результат ответного четвертьфинального матча в рамках Олимп-Кубка России с "Краснодаром" (1:0), сообщает официальный сайт желто-синих.

– Отличные впечатления от матча. Моя игра? Я вышел на замену и помог команде выйти в полуфинал.



– О чем вас попросил Валерий Карпин перед выходом на замену?



– Все, что он попросил – я выполнил (смеется).



– Что можете сказать о вашем забитом голе?



– "Краснодар" стал больше атаковать, а мы хорошо прессинговали. Сделали хороший подбор у нашей штрафной, убежали в быструю атаку и забили.



– В какой-то момент показалось, что вы затянули с ударом…



– Футболисты тем и интересны, что принимают такие решения. Я не вижу в этом проблемы.



– Как вам погода?



– Когда выигрываешь, всегда тепло. Не обращал внимания на мороз.



– Болельщики "Ростова" удивили?



– Я и до сегодняшнего дня знал, что они супер. Спасибо им за то, что пришли на стадион в такую погоду, – цитирует Попова пресс-служба "Ростова".

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