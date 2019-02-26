Игорь Гамула: "Когда Попов и Еременко наберут кондиции, "Ростов" получит могучую связку"

Бывший тренер "Ростова" Игорь Гамула в интервью "СЭ" отметил, что "Ростов" подписал двух классных игроков в лице Романа Еременко и Ивелина Попова. Последний стал автором победного гола в ответном матче четвертьинала Олимп-Кубка России против "Краснодара" (1:0).

– Еременко пока далек от идеальной формы?

– Да, видно, кондиции еще не набрал. Игрок-то классный, но физически сейчас тяжеловато. Во втором тайме подустал, это бросалось в глаза. Правда, надо отдать должное характеру Романа – продолжал сражаться до конца, стелился в подкатах.

– Судя по всему, главный конкурент Попова – не Еременко, а Ионов?

– Сейчас болгарина используют вторым нападающим, но он же универсал, может и на другой позиции выйти. С "Краснодаром" ему хватило пяти минут, чтобы показать, как нужно распоряжаться мячом в решающие моменты. Кто-то в такой ситуации замандражировал бы, пробил сразу. А Попов на замахе хладнокровно убрал двоих, выдержал паузу и забил великолепный гол. Большой мастер! Когда он и Еременко наберут форму, "Ростов" получит могучую связку. (Александр Кружков)

Полная версия интервью Игоря Гамулы