Гладилин: «Игнатову дают возможности, но он не показывает характер»

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин раскритиковал полузащитника красно-белых Михаила Игнатова после проигранного матча 3-го тура группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России против махачкалинского «Динамо» (0:1).

«Игнатов сыграл плохо, слабо. Может, с появлением в команде игроков высокого класса он пал духом. Не знаю почему. Зря он это делает. Игнатову дают возможности, но он не проявляет себя, не показывает характер. Игнатову надо винить себя, что он не проходит в состав. Это его личные проблемы. Футболист должен бороться за место в составе, какие бы конкуренты ни приходили. Если характера нет, то в состав игрок попадать не будет. Следующий этап — аренда или просто куда-то уйдет», — сказал Гладилин Legalbet.

В нынешнем сезоне 24-летний Игнатов провел пять матчей за «Спартак» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с красно-белыми действует до 31 декабря 2025 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.