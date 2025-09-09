В «Броук Бойз» раскрыли подробности отравления команды перед матчем в Кубке России

Президент «Броук Бойз» Дмитрий Егоров в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о ситуации с отравлением команды накануне матча FONBET Кубка России против «Сатурна».

Ранее Егоров сообщил, что отравилась половина команды.

«Поехали играть матч в Краснодаре, возвращались через Геленджик. Закончилось тем, что людей тошнит, кто-то отъехал в инфекционную больницу. Будем лечиться и следить, чтобы не заболевали новые. Смолов и Ари не летали, с ними все в порядке, готовятся к матчу. Замена для заболевших? Не найдем, но большая часть из заболевших — представители тренерского штаба и врачи. Надеемся, что на футболистов не перекинется. Пока заболело восемь человек».

Матч между «Сатурном» и «Броук Бойз» состоится 11 сентября на стадионе в Раменском.