Голенков: «Для меня командный результат важнее, чем личностный»

Нападающий «Ростова» Егор Голенков прокомментировал победу над «Химками» (3:1) в матче FONBET Кубка России.

«Для меня командный результат важнее, чем личностный. Личные успехи на втором месте. Мне обидно, когда судья не реагирует на удары по лицу от игроков из другой команды. В моменте, когда меня откровенно заблокировали, судья тоже не свистнул. Эти моменты задали градус игры, это привело к тому, что я сделал подкат в игрока. Но естественно, что я хотел сыграть в мяч, а не в футболиста.

Момент с пропущенным голом? Очевидно, что Мелехин просто не увидел Бакаева. Я с ним не говорил по этому поводу. Думаю, в таких ситуациях игроку не стоит «пихать», мы должны поддержать Витю, который в игровом моменте принял неправильное решение», – цитирует «РБ Спорт» Голенкова.

В двух матчей группового турнира пури РПЛ Кубка России «Ростов» набрал 3 очка и занимает второе место в квартете В.