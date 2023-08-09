Дьяков: «Локомотив» исторически был кубковой командой, этот сезон не будет исключением»

Бывший защитник «Спартака» Виталий Дьяков оценил перспективы «Локомотива» в FONBET Кубке России.

«Локомотиву» нужно укреплять оборону. Игра с ЦСКА показала, что центр обороны — самое слабое звено команды. «Локо» исторически был кубковой командой, помню, когда еще маленький был, в 90-х «Локомотив» частенько брал Кубок, так сложилось, что команда в этом турнире достойно выступает. Поэтому, этот сезон не будет исключением», — цитирует Дьякова Vprognoze.ru.

Железнодорожники возглавляют группу B Кубка России, набрав 6 очков. В первых матчах турнира московская команда обыграла «Урал» (2:1) и «Рубин» (1:0).