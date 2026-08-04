«Динамо» Махачкала — «Крылья Советов»: самарцы ведут в счете после первого тайма

«Крылья Советов» ведут в счете после первого тайма матча группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России-2026/27 против махачкалинского «Динамо» — 1:0.

Встреча проходит на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске.

Единственный гол на 15-й минуте встречи забил нападающий Денис Макаров ударом из-за штрафной.

На 8-й минуте из-за травмы был заменен защитник «Динамо» Ян Дапо. Вместо него на поле вышел Александр Сандрачук.