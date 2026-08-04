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Сегодня, 19:23

«Динамо» Махачкала — «Крылья Советов»: самарцы ведут в счете после первого тайма

Сергей Ярошенко

«Крылья Советов» ведут в счете после первого тайма матча группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России-2026/27 против махачкалинского «Динамо» — 1:0.

Встреча проходит на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске.

Единственный гол на 15-й минуте встречи забил нападающий Денис Макаров ударом из-за штрафной.

На 8-й минуте из-за травмы был заменен защитник «Динамо» Ян Дапо. Вместо него на поле вышел Александр Сандрачук.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.
04 августа, 18:30. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
Крылья Советов

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Кубок России
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Крылья Советов (Самара)
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