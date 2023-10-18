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Сегодня, 15:30

«Черноморец» — «КАМАЗ»: прямая трансляция матча Кубка России

«Черноморец» сыграет с «КАМАЗом» в Кубке России 18 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Константин Зырянов, главный тренер ФК «Черноморец».
Фото ФК «Черноморец»

«Черноморец» на своем поле примет «КАМАЗ» в 5-м раунде FONBET Кубка России пути регионов 18 октября, в среду. Игра пройдет на стадионе «Центральный» в Новороссийске. Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Черноморец» — «КАМАЗ» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажет сайт «Матч ТВ». Эфир стартует в 16.55 мск.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 5-й раунд
18 окт, 19:00. Центральный (Труд) (Новороссийск)
Черноморец
КАМАЗ

В последних пяти очных противостояниях команда из Новороссийска одержала победу два раза (1:0, 1:0), клуб из Набережных Челнов был сильнее единожды (3:1). Еще две встречи завершились вничью — 0:0, 1:1.

Кубок России: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде доступны в разделе нашего сайта

Футбол
Кубок России
ФК КАМАЗ
ФК Черноморец (Новороссийск)
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