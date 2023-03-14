Булыкин считает, что отсутствие Дзюбы может помочь «Акрону» в матче с «Локомотивом»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России между железнодорожниками и «Акроном».

«Конечно отсутствие Дзюбы теоретически поможет «Акрону». Он центрфорвард, и все внимание направлено на него. Как минимум, он стягивает защитников и сохраняет мяч, а как максимум — забивает. В этом ему помогают рост, опыт и мастерство. Если он не будет играть — это потеря, и «Акрону» будет полегче в обороне. Но у меня есть надежда, что те, кто в запасе, выйдут с горящими глазами и желанием доказать, что они тоже могут играть в основном составе и могут себя проявить. В чемпионате у «Локомотива все более-менее нормально. От зоны вылета они себя практически обезопасили. Там, конечно, 11-е место максимум, но это не столь важно. Главное — обезопасили себя от зоны стыков. А в кубке можно пройти как можно дальше и порадовать болельщиков. И я бы не стал делать этого разделения — чемпионат — кубок. Когда начинаешь думать: одним составом на чемпионат, другим на кубок — это рвет игровой темп, и потом становится только хуже. Это я по собственному опыту знаю. Если готов, если нет никаких травм, нужно играть все матчи и делать результат. А потом уже выпускать ближайший резерв, который может показать себя в игре. Но уже после того, как основной состав даст задел прочности», — приводит слова Булыкина Metartings.ru.

Матч «Акрон» — «Локомотив» пройдет сегодня, 14 марта, на стадионе «Кристалл» в Жигулевске. Начало — в 17.30 по московкому времени.