Болельщики "Краснодара" прибыли на матч с "Ростовом". Видео

Сегодня пройдет матч 1/4 финала Олимп-Кубка России "Ростов" - "Краснодар". Напомним, игра начнется в 19.00 по московскому времени.

Болельщики "быков" прибыли в Ростов в отличном расположении духа.

- Настрой отличный у всех без исключения! Все готовы к хорошему футболу! В том числе и наш сектор! Спасибо, ребята! Мы все видим и все чувствуем, - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Первый матч между соперниками состоялся 5 декабря в Краснодаре и завершился вничью - 2:2.

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