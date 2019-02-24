Болельщики "Краснодара" прибыли на матч с "Ростовом". Видео

Сегодня пройдет матч 1/4 финала Олимп-Кубка России "Ростов" - "Краснодар". Напомним, игра начнется в 19.00 по московскому времени.
Болельщики "быков" прибыли в Ростов в отличном расположении духа.
- Настрой отличный у всех без исключения! Все готовы к хорошему футболу! В том числе и наш сектор! Спасибо, ребята! Мы все видим и все чувствуем, - говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Первый матч между соперниками состоялся 5 декабря в Краснодаре и завершился вничью - 2:2.
Настрой отличный у всех без исключения! 🔥💪 Все готовы к хорошему футболу! 🖤💚– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 24 февраля 2019 г.
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В том числе и наш сектор! 💪 Спасибо, ребята! Мы всё видим 👀 и всё чувствуем 🙏#ОлимпКубокРоссии #РостовКраснодар #КубокРоссии #ВпередБыки pic.twitter.com/KV44dn48Bz
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