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Сегодня, 17:30

«Арсенал» — «Родина»: прямая трансляция матча Кубка России

«Арсенал» сыграет с «Родиной» в Кубке России 19 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Александр Коротков (ФК «Арсенал»).
Фото ФК «Арсенал»

Тульский «Арсенал» сыграет с «Родиной» в 5-м раунде FONBET Кубка России пути регионов 19 октября, в четверг. Матч пройдет на стадионе «Арсенал» в Туле. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Арсенал» — «Родина» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игра будет доступна на онлайн-сервисе «Кинопоиск» (необходимо подключить платную подписку).

В истории личных встреч команды встречались лишь дважды. Московский клуб одержал одну победу — 3:2. Еще одна встреча завершилась вничью — 1:1.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 5-й раунд
19 окт, 19:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
Родина

Кубок России: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде доступны в разделе нашего сайта

Футбол
Кубок России
ФК Арсенал (Тула)
ФК Родина
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