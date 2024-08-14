Агент Куэро: «Джастин заслуживает больше игрового времени в «Оренбурге»

Агент Мануэль Сьерра, представляющий интересы нападающего «Оренбурга» Джастина Куэро, высказался о дубле футболиста в матче FONBET Кубка России против «Локомотива» (2:3).

«Джастин испытывает разочарование из-за поражения. Голы — это важно, и он рад, что забил дважды, но «Оренбург» уступил. Джастин заслуживает больше игрового времени? Конечно, он готов приносить пользу в каждом матче за «Оренбург», — приводит слова агента Metaratings.ru.

20-летний Куэро присоединился к «Оренбургу» в августе 2023 года. На счету игрока три гола и две результативные передачи в 24 матчах за российский клуб.