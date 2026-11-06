«Спартак» против топов и всех остальных — две разные команды. Почему так происходит?

Печальная тенденция Карседо.

Что общего у «Спартака» и походов в школу? Дело в сменке, то есть регулярной смене обуви. Красно-белые в этом сезоне — Робин Гуд наоборот. Они впиваются когтями в аутсайдеров, но против топов на месте кровожадных конечностей раз за разом вырастают лапки. Такой трансформации есть сразу несколько объяснений.

«Спартак» — гроза нижней части таблицы

«Спартак» — лучший клуб Премьер-лиги по матчам с уступающими в классе соперниками. Против оппонентов с 10-го по 16-е место у Карседо вообще не возникает никаких проблем. С брутальностью Стивена Сигала в лучшие годы красно-белые раскидывают всех на своем пути. Пять побед в пяти матчах, огромный перевес в графе забитых и пропущенных. Все разгромные победы Карседо добыл против аутсайдеров, а также тех, кто находится рядом с этим статусом сейчас или был близок к нему на момент матча.

«Спартак» против клубов с 10-го по 16-е место в РПЛ-2026/27

Матчи Победы Разница мячей 5 5 14-1

Умение брать очки, находясь в ранге фаворита, безусловно, важный навык. В последнем чемпионском сезоне при Каррере успехи красно-белых строились в том числе на данном фундаменте. С Карседо «Спартак» играет от себя и много владеет мячом (лидер РПЛ по этому показателю). Команда научилась взламывать закрытых оппонентов и реализовывать преимущество в классе. Угальде грамотно открывается за спину, Барко и Маркиньос дирижируют атаками при невысоком темпе, а оборона справляется с меньшей, чем против грандов, нагрузкой.

В таких матчах срабатывает сценарий, при котором «Спартак» давит, забивает и увозит три очка. Вот только чемпионская игра складывается не только из подобных противостояний, а с топами у красно-белых все намного печальнее.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Карседо не находит решения в больших матчах

Против андердогов у тренерского штаба масса идей, а с лидерами тактические изыски красно-белых ужимаются до максимально компактных объемов.

Здесь важно проговорить, что сложности против претендующих на медали клубов — не новая проблема «Спартака». По итогам последних сезонов, начиная с чемпионата-2021/22, красно-белые демонстрируют удручающие показатели против сегодняшней большой четверки — «Зенита», «Динамо», «Краснодара» и ЦСКА. При разных тренерах и перемене слагаемых итоговая сумма для них не менялась. На этом отрезке у «Спартака» 22 поражения в 45 матчах с вышеуказанными соперниками.

«Спартак» против топ-4 в РПЛ с сезона-2021/22

Матчи Победы Ничьи Поражения Разница голов Процент очков 45 11 12 22 56-72 33,3%

В текущем розыгрыше Премьер-лиги тенденция продолжилась. Все три поражения коллектив Карседо потерпел в играх с прямыми конкурентами. Да, победа над «Зенитом» стоит особняком, но качество и результаты против остальных топов — по-прежнему ахиллесова пята (не путать с пяткой Веллитона) команды. Логичный вопрос — почему так происходит?

Самый очевидный ответ: то, что работает против более слабых оппонентов, неконкурентоспособно при повышении уровня оппозиции. У Карседо часто не оказывается плана Б на лидеров, а его умение переворачивать игру заменами вызывает вопросы. В таких баталиях «Спартак» идейно показывает ровно такой же футбол, как против аутсайдеров. Однако владение становится стерильным, и замедляется движение, что чревато против более вариативных клубов.

«Спартак» против топ-4 в РПЛ-2026/27

Матчи Победы Поражения Разница мячей 4 1 3 4-6

Соперники выше классом наказывают за провалы в обороне и, что важнее всего, эффективнее бьют в слабые места. У штаба испанца не получается замаскировать проблемы, топы привыкли к манере красно-белых, и Карседо проигрывает тренерскую дуэль.

Так было в матче с «Краснодаром», когда голы дважды пришли из зоны увлекающегося атакой Жедсона. Спустя два с половиной месяца ситуация повторилась в дерби с ЦСКА. На этот раз Зобнин не успел к своему игроку, а партнеры снова не подстраховали. В матчах с «быками», армейцами и «Динамо» владение красно-белых не имело выхлопа. За исключением встречи с ЦСКА, «Спартак» не выжал из своей манеры даже статистического преимущества: меньше бил, меньше создавал, меньше попадал в створ, не подстроился и проиграл.

Адаптация — ключевой фактор. Карседо не удалось перестроить игру и предложить что-то стоящее. В обоих неудачных дерби он сильно затянул с заменами, последовавшими только в середине второго тайма. Динамовцы грамотно сыграли на отсутствии Барко с Литвиновым и задушили прессингом. Когда надо было отыгрываться с ЦСКА (примерно 89 минут основного времени), слишком поздно выпустил подходящего для навала Даку, да еще и не угадал со стартовым составом, предпочтя Жедсону Параду.

Особенно ярко все эти недоработки подсвечиваются на фоне решений соперников. Мусаев давил в слабые зоны, Шварц использовал лучшие качества Бителло, когда у оппонента был ослаблен центр поля, Игдисамов не прогадал и доверился совершившему десяток сейвов Бориско плюс использовал стартовый натиск, зная о тяжелом входе в игру красно-белых. Карседо же не нашел ответов, что и повлекло за собой закономерные поражения.

У «Спартака» Карседо прослеживается свой стиль. Нюанс в том, что он пока дает результат против тех, кто ниже уровнем. Стать чемпионом, проигрывая почти всем основным конкурентам, — задача со звездочкой. Когда в штабе красно-белых поймут, что на дистанции побеждает тот, кто умеет адаптироваться, тогда притязания на титул перестанут быть просто амбициями и материализуются во вполне конкретный результат. В первую очередь — в матчах с грандами.