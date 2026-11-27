ЭСК признала пенальти в ворота ЦСКА ошибочным. Судьи матча остались без назначений
Экспертно-судейская комиссия единогласно признала ошибочным решение Артема Чистякова назначить пенальти в ворота ЦСКА в матче 15-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2). Заседание состоялось 24 ноября, итоги опубликовали 27-го числа. Главный арбитр встречи, ВАР и АВАР Иван Абросимов и Владимир Москалев не получили назначений на ближайший тур чемпионата России.
ЭСК признала пенальти ошибочным
Спорный эпизод произошел в начале второго тайма при счете 0:0. После подачи со стандарта в штрафной площади армейцев столкнулись Данил Круговой и Георгий Мелкадзе. Защитник потерял равновесие и начал падать, после чего между футболистами произошел контакт ногами.
Чистяков первоначально не зафиксировал нарушение правил. Однако после вмешательства видеоассистентов отправился к монитору и изменил решение. На 52-й минуте Лечи Садулаев реализовал 11-метровый.
ЭСК рассмотрела обращение ЦСКА и единогласно признала назначение пенальти ошибочным. В мотивировке комиссия указала, что Круговой не нарушал правила в единоборстве за мяч. Защитник потерял равновесие в ходе обычной борьбы и начал падать. Дополнительных действий, которые можно было бы расценить как нарушение, футболист не совершал.
Таким образом, у Чистякова не было оснований назначать 11-метровый.
Мажич объяснил, как ошиблись видеоарбитры
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич в программе «Судейская аналитика» с Кириллом Набабкиным раскрыл подробности работы видеоассистентов.
По словам серба, первоначально Иван Абросимов правильно оценивал эпизод и собирался рекомендовать Чистякову продолжить игру без назначения пенальти. Однако после обсуждения момента с АВАР Владимиром Москалевым видеоарбитр изменил мнение. Его помощник посчитал, что Круговой совершил дополнительное движение ногой.
При этом судьи не использовали повтор с противоположной камеры, который позволил бы им лучше оценить единоборство.
«ВАР сначала разбирался правильно», — отметил Мажич. Он также признал, что видеоассистенты ошиблись с выбором камеры.
В ЦСКА были возмущены судейством
Сразу после встречи главный тренер армейцев Дмитрий Игдисамов раскритиковал решение Чистякова. Специалист не понимал, почему даже после изучения видеоповтора арбитр усмотрел нарушение в действиях Кругового.
«Это не поддается никакой логике», — заявил Игдисамов на пресс-конференции.
Сам защитник предположил, что судьи обратили внимание только на контакт его ноги с Мелкадзе, не оценив предшествовавшую этому борьбу. Нападающий «Ахмата», напротив, был уверен в правильности назначения 11-метрового и назвал пенальти стопроцентным.
ЦСКА обратился в ЭСК. Директор по коммуникациям московского клуба Кирилл Брейдо сообщил, что армейцы попросили объяснить не только итоговое решение Чистякова, но и основания для вмешательства видеоассистентов.
В обращении красно-синие также напомнили о работе Абросимова на матче 12-го тура РПЛ между «Факелом» и «Родиной». В той встрече арбитр назначил пенальти в ворота воронежцев. Позднее ЭСК признала это решение ошибочным.
Трое судей не получили назначений на 16-й тур
По итогам заседания ЭСК Чистяков, Абросимов и Москалев не получили назначений на матчи 16-го тура РПЛ. Главным арбитром встречи ЦСКА с «Зенитом», которая состоится 28 ноября, назначен Инал Танашев.
Для армейцев поражение от «Ахмата» стало третьим подряд матчем без побед в чемпионате. На 52-й минуте Садулаев открыл счет с пенальти, на 63-й Мелкадзе удвоил преимущество гостей. На 69-й минуте Энрике Кармо сократил отставание, но отыграться москвичи не смогли.
После 15 туров ЦСКА с 26 очками занимает пятое место в таблице РПЛ. Отставание от лидирующего московского «Динамо» составляет шесть очков. «Ахмат» с 17 очками располагается на 11-й строчке.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|15
|10
|2
|3
|24-14
|32
|
2
|Зенит
|15
|10
|1
|4
|33-18
|31
|
3
|Спартак
|15
|9
|3
|3
|28-12
|30
|
4
|Краснодар
|15
|7
|6
|2
|26-19
|27
|
5
|ЦСКА
|15
|7
|5
|3
|24-18
|26
|
6
|Ростов
|15
|6
|4
|5
|21-19
|22
|
7
|Рубин
|15
|5
|6
|4
|17-19
|21
|
8
|Балтика
|15
|5
|5
|5
|19-15
|20
|
9
|Крылья Советов
|15
|4
|6
|5
|19-23
|18
|
10
|Оренбург
|15
|3
|8
|4
|14-16
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|5
|6
|18-20
|17
|
12
|Динамо Мх
|15
|5
|2
|8
|18-27
|17
|
13
|Локомотив
|15
|3
|5
|7
|17-21
|14
|
14
|Родина
|15
|3
|3
|9
|15-30
|12
|
15
|Акрон
|15
|2
|6
|7
|17-27
|12
|
16
|Факел
|15
|2
|3
|10
|11-23
|9
|28.11
|14:00
|Рубин – Акрон
|- : -
|28.11
|16:30
|ЦСКА – Зенит
|- : -
|28.11
|19:00
|Балтика – Ахмат
|- : -
|29.11
|13:00
|Оренбург – Родина
|- : -
|29.11
|15:15
|Ростов – Краснодар
|- : -
|29.11
|17:30
|Крылья Советов – Динамо
|- : -
|29.11
|19:45
|Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|30.11
|19:30
|Факел – Спартак
|- : -
|П
|
|
Педро
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Вячеслав Бардыбахин
Акрон
|14
|1
|4
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|13
|1
|3