ЭСК признала пенальти в ворота ЦСКА ошибочным. Судьи матча остались без назначений

Мажич объяснил ошибку видеоассистентов.

Экспертно-судейская комиссия единогласно признала ошибочным решение Артема Чистякова назначить пенальти в ворота ЦСКА в матче 15-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2). Заседание состоялось 24 ноября, итоги опубликовали 27-го числа. Главный арбитр встречи, ВАР и АВАР Иван Абросимов и Владимир Москалев не получили назначений на ближайший тур чемпионата России.

ЭСК признала пенальти ошибочным

Спорный эпизод произошел в начале второго тайма при счете 0:0. После подачи со стандарта в штрафной площади армейцев столкнулись Данил Круговой и Георгий Мелкадзе. Защитник потерял равновесие и начал падать, после чего между футболистами произошел контакт ногами.

Чистяков первоначально не зафиксировал нарушение правил. Однако после вмешательства видеоассистентов отправился к монитору и изменил решение. На 52-й минуте Лечи Садулаев реализовал 11-метровый.

ЭСК рассмотрела обращение ЦСКА и единогласно признала назначение пенальти ошибочным. В мотивировке комиссия указала, что Круговой не нарушал правила в единоборстве за мяч. Защитник потерял равновесие в ходе обычной борьбы и начал падать. Дополнительных действий, которые можно было бы расценить как нарушение, футболист не совершал.

Таким образом, у Чистякова не было оснований назначать 11-метровый.

Мажич объяснил, как ошиблись видеоарбитры

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич в программе «Судейская аналитика» с Кириллом Набабкиным раскрыл подробности работы видеоассистентов.

По словам серба, первоначально Иван Абросимов правильно оценивал эпизод и собирался рекомендовать Чистякову продолжить игру без назначения пенальти. Однако после обсуждения момента с АВАР Владимиром Москалевым видеоарбитр изменил мнение. Его помощник посчитал, что Круговой совершил дополнительное движение ногой.

При этом судьи не использовали повтор с противоположной камеры, который позволил бы им лучше оценить единоборство.

«ВАР сначала разбирался правильно», — отметил Мажич. Он также признал, что видеоассистенты ошиблись с выбором камеры.

В ЦСКА были возмущены судейством

Сразу после встречи главный тренер армейцев Дмитрий Игдисамов раскритиковал решение Чистякова. Специалист не понимал, почему даже после изучения видеоповтора арбитр усмотрел нарушение в действиях Кругового.

«Это не поддается никакой логике», — заявил Игдисамов на пресс-конференции.

Сам защитник предположил, что судьи обратили внимание только на контакт его ноги с Мелкадзе, не оценив предшествовавшую этому борьбу. Нападающий «Ахмата», напротив, был уверен в правильности назначения 11-метрового и назвал пенальти стопроцентным.

ЦСКА обратился в ЭСК. Директор по коммуникациям московского клуба Кирилл Брейдо сообщил, что армейцы попросили объяснить не только итоговое решение Чистякова, но и основания для вмешательства видеоассистентов.

В обращении красно-синие также напомнили о работе Абросимова на матче 12-го тура РПЛ между «Факелом» и «Родиной». В той встрече арбитр назначил пенальти в ворота воронежцев. Позднее ЭСК признала это решение ошибочным.

Трое судей не получили назначений на 16-й тур

По итогам заседания ЭСК Чистяков, Абросимов и Москалев не получили назначений на матчи 16-го тура РПЛ. Главным арбитром встречи ЦСКА с «Зенитом», которая состоится 28 ноября, назначен Инал Танашев.

Для армейцев поражение от «Ахмата» стало третьим подряд матчем без побед в чемпионате. На 52-й минуте Садулаев открыл счет с пенальти, на 63-й Мелкадзе удвоил преимущество гостей. На 69-й минуте Энрике Кармо сократил отставание, но отыграться москвичи не смогли.

После 15 туров ЦСКА с 26 очками занимает пятое место в таблице РПЛ. Отставание от лидирующего московского «Динамо» составляет шесть очков. «Ахмат» с 17 очками располагается на 11-й строчке.