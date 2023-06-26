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У «Динамо» — концерты, у «Пари НН» — День города

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«ВТБ Арена».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Стадион «Фишт».
Фото ФК «Сочи»
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РПЛ объяснила принципы составления календаря чемпионата России-2023/24.

РПЛ продолжает составлять календарь совместно с сотрудниками из лаборатории исследований спорта НИУ ВШЭ. Лига собирала информацию об ограничениях от клубов и МВД, после чего передала документ коллегам из ВШЭ. Используя свои алгоритмы, сотрудники обработали 62 варианта календаря, сообщает сайт лиги.

Какие ограничения

«Ограничения в этом контексте не что-то негативное — это правила, позволяющие составить сбалансированный календарь, который поставит команды в равные условия и никому не даст дополнительного преимущества. Мы выделяем три типа ограничений: спортивные, коммерческие и инфраструктурные.

Спортивные ограничения касаются подготовки команд, их участия в других турнирах и принципов справедливого распределения матчей по турам. Например, между матчами в разных турнирах не может пройти менее 48 часов, клуб не может сыграть два матча подряд против соперников категории А, минимизируется количество домашних или выездных серий матчей и так далее.

 
Федор Смолов, Сергей Семак, Квинси Промес. Разбираем календарь РПЛ: у «Динамо» тяжелый старт, у «Зенита» — финиш, «Спартак» должен быть доволен

Коммерческие ограничения. Все клубы делятся на две категории — A и B. A — это три команды, матчи которых показывают наиболее высокие телерейтинги («Зенит», «Спартак», ЦСКА), B — остальные клубы. Чтобы календарь был сбалансирован, матчи между командами категории A должны быть равномерно распределены по всему чемпионату.

И, наконец, инфраструктурные ограничения. Это загруженность стадионов другими мероприятиями, вопросы, связанные с безопасностью, и климатические условия в различных регионах.

Например, на трех стадионах в период проведения чемпионата запланировано более пяти крупных мероприятий — и клубы просили учитывать это при составлении календаря. Есть требования МВД, связанные с обеспечением правопорядка (например, рекомендовано разводить матчи «Спартака» и ЦСКА, лига старается в большинстве туров не назначать в Москве более двух матчей в тур).

Один из приоритетов лиги — проведение матчей в комфортных погодных условиях, поэтому мы вместе с НИУ ВШЭ выделили четыре «теплых» региона и четыре «холодных».

«Теплые» регионы

«Те, где погода и инфраструктура позволяют более комфортно проводить матчи в декабре и феврале. В этом сезоне в эту категорию попали Краснодар (три тура подряд в декабре — марте), Ростов-на-Дону (два тура подряд в марте), Грозный (три тура подряд в декабре — марте), Сочи (два матча подряд в декабре) и Санкт-Петербург (два тура в декабре — марте — благодаря крыше на «Газпром Арене»)».

«Холодные» регионы

«В «холодных» регионах играют «Урал», «Крылья Советов», «Оренбург» и «Рубин». Эти команды не проводят домашние матчи в те периоды, когда наиболее велика вероятность низких температур, а следовательно, сложных условий для футболистов и болельщиков. Все четыре команды проведут на выезде матчи 17-го, 18-го и 19-го туров (два декабрьских и первый мартовский).

Распределить еще больше команд по климатическим категориям нельзя — при таком высоком количестве ограничений становится невозможным выполнить спортивные ограничения календаря (по количеству туров дома подряд у одной команды). Четыре, максимум пять клубов в каждой категории — оптимальное количество. При прочих равных условиях лига старается назначать матчи в более холодное время на более современных стадионах».

Стадион «Фишт».
Фото ФК «Сочи»

У «Сочи» три мартовских тура на выезде

«Это еще один из примеров ограничений. Клуб обратился в лигу с просьбой не назначать домашние матчи сразу после возобновления чемпионата в связи с проведением Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории «Сириус».

Другие факторы

«Значительная часть ограничений пришлась на матчи «Динамо» из-за занятости «ВТБ Арены» под другие спортивные и концертные мероприятия. Например, шесть из первых десяти туров команда отыграет в гостях.

«Рубин» и «Балтика» начнут сезон гостевыми матчами, так как на домашних стадионах этих клубов необходимо протестировать систему идентификации болельщиков.

«Зенит» проведет в гостях матчи 2-го, 7-го и 17-го туров из-за концертных мероприятий в Петербурге и других ограничений со стороны МВД.

«Локомотив» в 3-м туре сыграет на выезде из-за Дня железнодорожника, который отмечается в первые выходные августа.

«Пари НН» проведет игру 5-го тура на выезде — в эти дни (17-22 августа) в Нижнем Новгороде пройдет празднование Дня города.

«Ростов» в 17-м и 18-м турах (последние в 2023 году) будет играть в гостях из-за работ по реновации газона на «Ростов Арене».

Подробное расписание

«Расписание будет составлено с учетом жеребьевки кубковых матчей, также лига должна согласовать временные слоты с основным вещателем. После согласования мы опубликуем расписание первых туров с указанием дат и времени начала матчей на официальном сайте и в социальных сетях РПЛ».

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«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Разбираем календарь РПЛ: у «Динамо» тяжелый старт, у «Зенита» — финиш, «Спартак» должен быть доволен
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
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Спартак – Оренбург
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22.07 00:00
Ростов – Факел
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22.07 00:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 00:00
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 00:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
22.07 00:00
Сочи – Балтика
 - : -
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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