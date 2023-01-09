В «Торпедо» прокомментировали информацию о возможном подписании Кухарчука

Член совета директоров «Торпедо» Анатолий Ходоровский в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном подписании контракта с полузащитником Ильей Кухарчуком.

По информации «РБ-Спорт», 32-летний полузащитник расторг контракт с «Химками». С высокой долей вероятности следующим клубом игрока станет «Торпедо».

«У нас в работе находится достаточно большой список игроков, которые интересуют клуб. В нем несколько десятков футболистов. Фамилию Кухарчука в этом списке я видел. Но никаких обязывающих действий в этом направлении пока не было», — сказал Ходоровский «СЭ».

Контракт Кухарчука с «Химками» рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне он провел в составе команды 10 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.