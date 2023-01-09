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Сегодня, 16:53

В «Торпедо» прокомментировали информацию о возможном подписании Кухарчука

Артем Бухаев
Корреспондент
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Член совета директоров «Торпедо» Анатолий Ходоровский в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном подписании контракта с полузащитником Ильей Кухарчуком.

По информации «РБ-Спорт», 32-летний полузащитник расторг контракт с «Химками». С высокой долей вероятности следующим клубом игрока станет «Торпедо».

«У нас в работе находится достаточно большой список игроков, которые интересуют клуб. В нем несколько десятков футболистов. Фамилию Кухарчука в этом списке я видел. Но никаких обязывающих действий в этом направлении пока не было», — сказал Ходоровский «СЭ».

Контракт Кухарчука с «Химками» рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне он провел в составе команды 10 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Илья Кухарчук
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
ФК Химки
2
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
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3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
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