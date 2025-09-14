Жуков считает, что состав «Спартака» укомплектован после закрытия трансферного окна

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в комментарии для «СЭ» оценил летнюю трансферную кампанию красно-белых.

«Игра команды улучшилась, но при этом появились новые футболисты, которым нужно время на адаптацию. Результаты улучшились по сравнению с началом сезона, но нельзя сказать, что «Спартак» показывает какой-то хороший и содержательный футбол. Как оценивать трансферную кампанию? Состав у «Спартака» укомплектован. Команда нуждалась в усилении центра обороны — купили двух защитников. Привезли Самошникова, Заболотного и Жедсона. Но нужно время, чтобы сыграться», — сказал Жуков «СЭ».

«Спартак» в это трансферное окно подписал защитников Александра Джику, Кристофера Ву, Илью Самошникова, полузащитника Жедсона Фернандеша и нападающего Антона Заболотного.