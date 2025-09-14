Жуков считает, что состав «Спартака» укомплектован после закрытия трансферного окна
Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в комментарии для «СЭ» оценил летнюю трансферную кампанию красно-белых.
«Игра команды улучшилась, но при этом появились новые футболисты, которым нужно время на адаптацию. Результаты улучшились по сравнению с началом сезона, но нельзя сказать, что «Спартак» показывает какой-то хороший и содержательный футбол. Как оценивать трансферную кампанию? Состав у «Спартака» укомплектован. Команда нуждалась в усилении центра обороны — купили двух защитников. Привезли Самошникова, Заболотного и Жедсона. Но нужно время, чтобы сыграться», — сказал Жуков «СЭ».
«Спартак» в это трансферное окно подписал защитников Александра Джику, Кристофера Ву, Илью Самошникова, полузащитника Жедсона Фернандеша и нападающего Антона Заболотного.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|26.07
|00:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|26.07
|00:00
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|00:00
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|00:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|00:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
|00:00
|Рубин – Краснодар
|- : -
|26.07
|00:00
|Акрон – Зенит
|- : -
|26.07
|00:00
|Факел – Динамо Мх
|- : -