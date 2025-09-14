Жуков об удалении Станковича: «Главный тренер не должен так себя вести»

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков прокомментировал «СЭ» удаление главного тренера красно-белых Деяна Станковича в матче 8-го тура РПЛ против «Динамо».

Серб получил красную карточку в конце первого тайма за использование нецензурных выражений в адрес главного арбитра встречи Егора Егорова.

«Казалось, что Станкович взял себя в руки, а в игре с «Динамо» у него опять произошел срыв. Главный тренер все-таки не должен так себя вести. Это очень плохо, тренер должен держать себя в руках», — сказал Жуков «СЭ».

«Спартак» набрал 12 очков и располагается на 7-й строчке. 21 сентября команда Деяна Станковича примет «Крылья Советов» в 9-м туре.