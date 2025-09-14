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14 сентября 2025, 18:45

«Ростов» — ЦСКА: трансляция матча РПЛ онлайн

«Ростов» примет ЦСКА в матче 8-го тура чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Ростов» принимает ЦСКА в матче восьмого тура чемпионата России в воскресенье, 14 сентября. Игра на «Ростов Арене» начинается в 19.30 по московскому времени.

&laquo;Ростов&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА.«Ростов» — ЦСКА. Онлайн-трансляция матча РПЛ

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ростовчан и армейцев. Следить за основными событиями игры «Ростов» — ЦСКА также можно в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч показывает канал «Матч Премьер», трансляция начинается за пять минут до стартового свистка и также доступна на сайте matchtv.ru (на платной основе).

В семи турах РПЛ «Ростов» набрал 5 очков, ЦСКА — 15. В седьмом туре перед паузой на матчи сборных ростовчане на своем поле сыграли вничью с «Ахматом» (1:1), а ЦСКА с тем же счетом завершил домашний матч с чемпионом, «Краснодаром».

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