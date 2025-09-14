«Ростов» принимает ЦСКА в матче восьмого тура чемпионата России в воскресенье, 14 сентября. Игра на «Ростов Арене» начинается в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ростовчан и армейцев. Следить за основными событиями игры «Ростов» — ЦСКА также можно в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч показывает канал «Матч Премьер», трансляция начинается за пять минут до стартового свистка и также доступна на сайте matchtv.ru (на платной основе).

В семи турах РПЛ «Ростов» набрал 5 очков, ЦСКА — 15. В седьмом туре перед паузой на матчи сборных ростовчане на своем поле сыграли вничью с «Ахматом» (1:1), а ЦСКА с тем же счетом завершил домашний матч с чемпионом, «Краснодаром».