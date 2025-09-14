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14 сентября 2025, 18:25

«Ростов» — ЦСКА: стартовые составы на матч 8-го тура РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент

Стали известны стартовые составы на матч между «Ростовом» и ЦСКА в 8-м туре РПЛ.

Игра пройдет в Ростове-на-Дону. Начало — в 19.30 по московскому времени.

«Ростов»: Ятимов, Вахания, Чистяков, Мелехин, Семенчук, Кучаев, Миронов, Мохеби, Щетинин, Роналдо. Сулейманов.

Запасные: Одоевский, Сако, Прохин, Тарасов, Игнатов, Лангович, Ибрагим, Байрамян, Жбанов, Шанталий, Комаров. Голенков.

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Жоао Виктор, Дивеев, Гайич, Кисляк, Обляков. Матеус Алвес, Шуманский, Алеррандро.

Запасные: Тороп. Баровский. Абдулкадыров, Ди Лусиано, Рядно, Лукин, Верде, Руис, Пополитов, Бандикян, Мусаев, Сериков.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

&laquo;Ростов&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА.«Ростов» — ЦСКА. Онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.
14 сентября 2025, 19:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
1:0
ЦСКА

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3
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4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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