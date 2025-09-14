«Ростов» — ЦСКА: стартовые составы на матч 8-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы на матч между «Ростовом» и ЦСКА в 8-м туре РПЛ.
Игра пройдет в Ростове-на-Дону. Начало — в 19.30 по московскому времени.
«Ростов»: Ятимов, Вахания, Чистяков, Мелехин, Семенчук, Кучаев, Миронов, Мохеби, Щетинин, Роналдо. Сулейманов.
Запасные: Одоевский, Сако, Прохин, Тарасов, Игнатов, Лангович, Ибрагим, Байрамян, Жбанов, Шанталий, Комаров. Голенков.
ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Жоао Виктор, Дивеев, Гайич, Кисляк, Обляков. Матеус Алвес, Шуманский, Алеррандро.
Запасные: Тороп. Баровский. Абдулкадыров, Ди Лусиано, Рядно, Лукин, Верде, Руис, Пополитов, Бандикян, Мусаев, Сериков.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
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3
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4
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5
|ЦСКА
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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16
|Факел
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|26.07
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|Динамо – Кр. Советов
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|Спартак – Родина
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|Оренбург – Ростов
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|Локомотив – Ахмат
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|ЦСКА – Балтика
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|Рубин – Краснодар
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|26.07
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|Акрон – Зенит
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|Факел – Динамо Мх
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