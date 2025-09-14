«Ростов» — ЦСКА: стартовые составы на матч 8-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч между «Ростовом» и ЦСКА в 8-м туре РПЛ.

Игра пройдет в Ростове-на-Дону. Начало — в 19.30 по московскому времени.

«Ростов»: Ятимов, Вахания, Чистяков, Мелехин, Семенчук, Кучаев, Миронов, Мохеби, Щетинин, Роналдо. Сулейманов.

Запасные: Одоевский, Сако, Прохин, Тарасов, Игнатов, Лангович, Ибрагим, Байрамян, Жбанов, Шанталий, Комаров. Голенков.

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Жоао Виктор, Дивеев, Гайич, Кисляк, Обляков. Матеус Алвес, Шуманский, Алеррандро.

Запасные: Тороп. Баровский. Абдулкадыров, Ди Лусиано, Рядно, Лукин, Верде, Руис, Пополитов, Бандикян, Мусаев, Сериков.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.