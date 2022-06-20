Жоаозиньо о Гаранине: «Думаю, мы быстро найдем подход друг к другу»

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо в разговоре с «СЭ» оценил назначение Вадима Гаранина тренером команды.

«Сегодня он уже провел первую тренировку с нами. Первые впечатления о нем хорошие. Мы пока привыкаем к нему, к его требованиям. Думаю, что мы быстро найдем подход друг к другу. Уход Федотова из команды? Это нормальное явление, в этом нет ничего такого. Да, конечно, всегда обидно терять такого тренера. Человек хочет двигаться дальше, это жизнь» — сказал Жоаозиньо «СЭ».

20 июня клуб объявил об изменениях в тренерском штабе. «Сочи» представил Гаранина в качестве тренера команды, но не уточнил, какую официальную должность он будет занимать.

Ранее сообщалось, что 51-летний специалист не сможет занять пост главного тренера «Сочи» из-за отсутствия необходимой лицензии Pro.

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что тренерский штаб клуба после прихода Гаранина пополнится специалистом с лицензией Pro, который формально станет главным тренером.