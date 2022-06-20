Александр Мостовой: «Я больше всех достоин быть в «Спартаке»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой заявил о готовности возглавить клуб.

«Сейчас едут в «Спартак» по объявлению. Хочешь работать в клубе? Пожалуйста! Если бы у меня было предложение от «Спартака», то, конечно, бы я рассмотрел этот вариант. Я, наверное, больше всех достоин быть в «Спартаке» из всех, кто там появлялся. И я один из немногих, кто в «Спартаке» еще не был», — сказал Мостовой «СЭ».

10 июня «Спартак» объявил о назначении главным тренером 33-летнего испанца Гильермо Абаскаля. На этом посту он сменил итальянца Паоло Ваноли, который выиграл с красно-белыми БЕТСИТИ Кубок России и занял десятое место в Тинькофф РПЛ.