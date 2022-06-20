Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 13:35

Александр Мостовой: «Я больше всех достоин быть в «Спартаке»

Александр Мостовой заявил о готовности возглавить «Спартак»
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Мостовой.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой заявил о готовности возглавить клуб.

«Сейчас едут в «Спартак» по объявлению. Хочешь работать в клубе? Пожалуйста! Если бы у меня было предложение от «Спартака», то, конечно, бы я рассмотрел этот вариант. Я, наверное, больше всех достоин быть в «Спартаке» из всех, кто там появлялся. И я один из немногих, кто в «Спартаке» еще не был», — сказал Мостовой «СЭ».

10 июня «Спартак» объявил о назначении главным тренером 33-летнего испанца Гильермо Абаскаля. На этом посту он сменил итальянца Паоло Ваноли, который выиграл с красно-белыми БЕТСИТИ Кубок России и занял десятое место в Тинькофф РПЛ.

Александр Мостовой. Мостовой о назначении Абаскаля в «Спартак»: «В клуб попадают посторонние люди. Кошмар какой-то»
Александр Мостовой
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
8
4
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Безалкогольное пиво. Сколько можно выпить, чтобы сесть за руль
Рано потерял отца и называет Кадырова братом. История Артура Бетербиева, лучшего сейчас боксера из России
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Точилин сравнил нового тренера «Сочи» Гаранина с Федотовым
Жоаозиньо о Гаранине: «Думаю, мы быстро найдем подход друг к другу»
Газизов о заявлении юриста «Спартака»: «Что она говорит? Разве она решает, как будет действовать суд?»
В «Сочи» появится специалист с лицензией Pro, который формально станет главным тренером
В «Зените» рассказали, когда Вендел, Барриос и Алберто вернутся в расположение команды
В «Сочи» объяснили назначение Вадима Гаранина тренером команды
Материалы сюжета: «Спартак» с новым главным тренером: вместо Ваноли — Абаскаль
Зарема ответила агенту: «Кто такой Гурцкая? Его конек — испортить карьеру футболистам или тренерам»
Агент Гурцкая назвал спортивного директора «Спартака» Каттани аферистом
Жуков назвал неожиданным назначение Абаскаля на пост главного тренера «Спартака»
«Кто мы? Мясо!» Новый тренер «Спартака» Абаскаль на русском языке вспомнил легендарную фразу
Источник: новый тренерский штаб «Спартака» будет зарабатывать около 700 тысяч евро за сезон
Абаскаль: «На мой взгляд, возраст никакой роли не играет»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Жоаозиньо о Гаранине: «Думаю, мы быстро найдем подход друг к другу»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости