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Газизов о заявлении юриста «Спартака»: «Что она говорит? Разве она решает, как будет действовать суд?»

Газизов отреагировал на заявление юриста «Спартака»
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Шамиль Газизов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о заявлении юриста «Спартака» Татьяны Завьяловой.

«О чем речь? Есть определенные процессы в суде. Если человек думает, что уже все... То она может так считать. Это ее личное дело. Что она говорит? Разве она решает, как будет суд действовать? Мы живем в правовом государстве. И единственное решение споров — это решение суда. Как суд решит, так и будет», — сказал Газизов «СЭ».

6 июня Октябрьский суд Уфы принял решение взыскать с Леонида Федуна 89 миллионов рублей. Средства получит бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов, который занимал эту должность с июля по декабрь 2020 года.

20 июня Завьялова заявила, что «Спартак» не должен ничего выплачивать Газизову.

ФК Спартак (Москва)
ФК Уфа
Шамиль Газизов
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
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 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
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Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
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Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
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21.05 17:00
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Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

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