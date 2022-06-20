Газизов о заявлении юриста «Спартака»: «Что она говорит? Разве она решает, как будет действовать суд?»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о заявлении юриста «Спартака» Татьяны Завьяловой.

«О чем речь? Есть определенные процессы в суде. Если человек думает, что уже все... То она может так считать. Это ее личное дело. Что она говорит? Разве она решает, как будет суд действовать? Мы живем в правовом государстве. И единственное решение споров — это решение суда. Как суд решит, так и будет», — сказал Газизов «СЭ».

6 июня Октябрьский суд Уфы принял решение взыскать с Леонида Федуна 89 миллионов рублей. Средства получит бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов, который занимал эту должность с июля по декабрь 2020 года.

20 июня Завьялова заявила, что «Спартак» не должен ничего выплачивать Газизову.