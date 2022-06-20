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В «Сочи» появится специалист с лицензией Pro, который формально станет главным тренером

Анна Горшкова
Корреспондент
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что тренерский штаб клуба после прихода Вадима Гаранина пополнится специалистом с лицензией Pro, который формально станет главным тренером.

«Что касается отсутствия у Гаранина лицензии Pro, то это формальность. И я думаю, «Сочи» пополнится одним из тренеров с такой лицензией. То, чем обладает Вадим Вячеславович, должно нас привести к результату, а тот, кто добавится в штаб, нужен нам как боевая единица. У нас предварительно есть понимание, и с Вадимом Вячеславовичем мы обсудили этот вопрос», — приводит слова Рубашко ТАСС.

20 июня клуб объявил об изменениях в тренерском штабе. «Сочи» представил Гаранина в качестве тренера команды, но не уточнил, какую официальную должность он будет занимать.

Ранее сообщалось, что 51-летний специалист не сможет занять пост главного тренера «Сочи» из-за отсутствия необходимой лицензии Pro.

«Сочи» c января 2020 года тренировал Владимир Федотов. 55-летний специалист покинул команду по окончании сезона-2021/22 и возглавил ЦСКА.

Источник: https://tass.ru/sport/14973029
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Вадим Гаранин
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
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Гамид Агаларов

Уфа

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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П
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Краснодар

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