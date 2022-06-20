В «Сочи» появится специалист с лицензией Pro, который формально станет главным тренером

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что тренерский штаб клуба после прихода Вадима Гаранина пополнится специалистом с лицензией Pro, который формально станет главным тренером.

«Что касается отсутствия у Гаранина лицензии Pro, то это формальность. И я думаю, «Сочи» пополнится одним из тренеров с такой лицензией. То, чем обладает Вадим Вячеславович, должно нас привести к результату, а тот, кто добавится в штаб, нужен нам как боевая единица. У нас предварительно есть понимание, и с Вадимом Вячеславовичем мы обсудили этот вопрос», — приводит слова Рубашко ТАСС.

20 июня клуб объявил об изменениях в тренерском штабе. «Сочи» представил Гаранина в качестве тренера команды, но не уточнил, какую официальную должность он будет занимать.

Ранее сообщалось, что 51-летний специалист не сможет занять пост главного тренера «Сочи» из-за отсутствия необходимой лицензии Pro.

«Сочи» c января 2020 года тренировал Владимир Федотов. 55-летний специалист покинул команду по окончании сезона-2021/22 и возглавил ЦСКА.