Жена Песьякова отреагировала на высказывание Карпина о РПЛ

Ксения Песьякова, супруга вратаря «Ростова» Сергея Песьякова, опубликовала новую сторис в своем Instagram, где поддержала главного тренера ростовчан Валерия Карпина.

12 июля после матча 28-го тура РПЛ «Ростов» — «Оренбург» (0:0) 51-летний специалист выступил с жесткой критикой чемпионата России.

Ксения Песьякова репостнула цитату Валерия Карпина и поставила эмоджи поднятого вверх пальца с хлопающими ладонями.

«Ростов» занимает пятое место с 44 очками в турнирной таблице РПЛ.