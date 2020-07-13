Жена Песьякова отреагировала на высказывание Карпина о РПЛ
13 июля 2020, 15:18
Ксения Песьякова, супруга вратаря «Ростова» Сергея Песьякова, опубликовала новую сторис в своем Instagram, где поддержала главного тренера ростовчан Валерия Карпина.
12 июля после матча 28-го тура РПЛ «Ростов» — «Оренбург» (0:0) 51-летний специалист выступил с жесткой критикой чемпионата России.
Ксения Песьякова репостнула цитату Валерия Карпина и поставила эмоджи поднятого вверх пальца с хлопающими ладонями.
«Ростов» занимает пятое место с 44 очками в турнирной таблице РПЛ.
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