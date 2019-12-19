«Ждем в еврокубках». В УЕФА отреагировали на назначение Слуцкого

Российский специалист Леонид Слуцкий возглавил «Рубин». Соглашение рассчитано на пять лет. В русскоязычном Twitter УЕФА отреагировали на его назначение.

— Ждем в еврокубках, — подписан пост.

После 19 туров «Рубин» с 19 очками занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. Последний раз «Рубин» побеждал 5 октября 2019 года в матче против «Тамбова» (2:1). Серия команды без побед составляет семь матчей. В понедельник, 16 декабря, пост главного тренера «Рубина» покинул Роман Шаронов.