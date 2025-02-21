РФС объяснил ситуацию с регистрацией трансфера Зделара в «Зенит»

РФС: «Зенит» зарегистрировал Зделара за две минуты до конца трансферного окна

РФС разъяснил ситуацию с переходом полузащитника ЦСКА Саши Зделара в «Зенит».

Ранее в пятницу клуб из Санкт-Петербурга объявил о трансфере хавбека красно-синих, затем РПЛ сделала заявление о регистрации перехода, а позднее внесла 29-летнего серба в заявку сине-бело-голубых на сезон-2024/25.

«Согласно регламенту РФС по статусу и переходам футболистов условием для внесения игрока в заявку соревнования является регистрация игрока за клуб в электронной системе РФСЦП в течение регистрационного периода», — сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

В союзе подчеркнули, что трудовой договор Зделара с «Зенитом» был зарегистрирован в РФСЦП в 23 часа 58 минут 20 февраля.

«То есть до истечения сроков зимнего трансферного окна. В дальнейшем клуб осуществлял технические действия по внесению необходимой информации в систему управления соревнованиями РПЛ, при этом трудовой договор с игроком был подписан и зарегистрирован в надлежащий срок», — добавили в службе коммуникаций РФС.

Зделар подписал контракт с «Зенитом» до 2026 года. В этом сезоне хавбек провел за ЦСКА 21 матч во всех турнирах.