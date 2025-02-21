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РФС объяснил ситуацию с регистрацией трансфера Зделара в «Зенит»

РФС: «Зенит» зарегистрировал Зделара за две минуты до конца трансферного окна
Артем Бухаев
Корреспондент
Саша Зделар.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

РФС разъяснил ситуацию с переходом полузащитника ЦСКА Саши Зделара в «Зенит».

Ранее в пятницу клуб из Санкт-Петербурга объявил о трансфере хавбека красно-синих, затем РПЛ сделала заявление о регистрации перехода, а позднее внесла 29-летнего серба в заявку сине-бело-голубых на сезон-2024/25.

Саша Зделар.Это случилось: Зделар все-таки перешел в «Зенит». Объявили после закрытия трансферного окна

«Согласно регламенту РФС по статусу и переходам футболистов условием для внесения игрока в заявку соревнования является регистрация игрока за клуб в электронной системе РФСЦП в течение регистрационного периода», — сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

В союзе подчеркнули, что трудовой договор Зделара с «Зенитом» был зарегистрирован в РФСЦП в 23 часа 58 минут 20 февраля.

«То есть до истечения сроков зимнего трансферного окна. В дальнейшем клуб осуществлял технические действия по внесению необходимой информации в систему управления соревнованиями РПЛ, при этом трудовой договор с игроком был подписан и зарегистрирован в надлежащий срок», — добавили в службе коммуникаций РФС.

Зделар подписал контракт с «Зенитом» до 2026 года. В этом сезоне хавбек провел за ЦСКА 21 матч во всех турнирах.

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Саша Зделар
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РФС
ФК Зенит
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3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
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 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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