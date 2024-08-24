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Сегодня, 10:00

«Зенит» — «Спартак»: результаты матчей и статистика команд в РПЛ

«Зенит» примет «Спартак» в 6-м туре РПЛ
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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«Зенит» — «Спартак».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Зенит» на своем поле примет «Спартак» в рамках центрального матча 6-го тура премьер-лиги в субботу, 24 августа. Игра пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало — в 17.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча чемпионата России. Ключевые события игры «Зенит» — «Спартак» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

У «Спартака» после пяти туров 10 очков — красно-белые занимают четвертую позицию в лиге. Красно-белые потерпели поражение от «Оренбурга» (0:2) на старте чемпионата, затем обыграли «Химки» (3:1) и «Крылья Советов» (3:0). После москвичи не сумели распечатать ворота «Ахмата» (0:0), но потом разгромили на своем поле «Факел» (3:0).

У зенитовцев 13 очков — петербургский клуб единолично лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая на 1 балл два столичных клуба — «Динамо» и «Локомотив». Петербуржцы обыграли «Крылья Советов» (4:0), «Рубин» (4:0), «Ростов» (5:0) и «Динамо» (1:0), а затем поделили очки с «Химками» (1:1).

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

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РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
6
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
7
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
8
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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30 тур
23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 2 : 0
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 - : -
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 - : -
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 3 1 0
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